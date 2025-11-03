【11月3日 People’s Daily】中国の新エネルギー車の生産と販売が、初めてともに1500万台を突破、前年同期比で10%以上の高い伸びを達成した。

このほど、自動車業界は上半期の成果を問う「中間試験」で、重厚で充実した内容の回答を出した。その中で、新エネルギー車の生産と販売は、前年同期比でそれぞれ41.4%、40.3%増加し、特に輸出は前年同期比で75.2%の急増となり、中国経済の強靭な耐性（回復力）と旺盛な活力を示した。



■活力は、需要に対する絶え間ない掘り起こしとそれを満足させることから生まれる

買い替え支援政策などの追い風に乗り、新エネルギー車の消費需要は持続的に上昇している。上半期において、中国の新エネルギー車の新車販売台数は、新車の総販売台数の44.3%に達し、新エネルギー車の新規登録件数は前年同期比27.86%増加した。

新エネルギー車消費の伸びは、国内需要の大きな潜在力を示すだけでなく、消費の新しいトレンドを反映している。

また、省エネ家電、スマート家電の消費はいずれも比較的速い伸びを示し、グリーン消費が次第に新たな風潮となりつつある。

一定規模以上の小売業者のスポーツ・娯楽用品の小売り金額は、前年同期比22.2%の増加となった。

さらに、サービス消費が消費構造全体に占める割合が上昇し、中でも「発展型消費」「享受型消費」が顕著な伸びを見せた。「中国観光」「中国ショッピング」は引き続き加熱しており、上半期の外国人の入出国者数は前年同期比で30.2%増え、ビザ免除で入国した外国人は前年同期比53.9%増加した。ビザ免除対象国の拡大もこの消費市場を牽引した。

データは、外部環境がどれほど複雑で変化が激しくとも、中国が消費の潜在力を継続的に掘り起こし、対外開放を深化・拡大することで、経済成長に安定した支えを提供するだけでなく、世界の企業に広大な市場機会を提供していることを、力強く証明している。

■活力は、絶え間ないイノベーションの追求とブレークスルーから生ずる

持続的な技術革新は、発展の核心的な原動力である。近年、新エネルギー車関連企業は、電池技術、自動運転、軽量材料などの重要分野で研究開発投資を絶えず拡大しており、重要な成果が次々と生まれている。

今年上半期、EV車大手「比亜迪汽車（BYD）」が量産充電池で「1秒で2キロ」という世界最高のピーク充電速度を実現した。

大手電池メーカー「寧徳時代新能源科技（CATL）」は、動力電池技術を、ユーザーの使用ニーズに合わせて最もバランスの取れた電池（安全性、寿命、コスト、性能の組み合わせ）を提供する「マルチコア時代」に進歩させた。

IT大手「華為技術（ファーウェイ、Huawei）」は高速運転レベル3（L3）商用化ソリューションを発表した。

このような数々の技術的ブレークスルーは、新エネルギー車の製品性能と市場競争力を高めただけでなく、持続可能な発展にも強力な推進力を注入している。

新エネ車の分野に限らず、外部からの挑戦と市場の不確実性に直面する中国企業は、実際にはイノベーションによって対応し、揺るぎない底力を示している。

深度求索（DeepSeek）大規模モデルから人型ロボットまで、一連の科学技術イノベーションの成果は、すでに人びとの身の回りで様々な形で活躍している。

現在、中国の研究開発費のGDPに占める割合は2.7%近くに達し、すでに欧州連合（EU）の平均水準を上回っている。これは、イノベーションの潜在力がさらに蓄積され、爆発的に発揮されることを意味している。そしてそれは、中国企業に目の前の困難を克服する自信を与えると同時に、中国経済の未来を勝ち取る能力を強化することにつながっている。

■活力は、産業エコシステムの絶え間ない最適化とアップグレードから生まれる

安全で強力な産業システムは、発展を支える絆（きずな）である。現在、中国は原材料供給、電池生産、完成車製造、充電・電池交換施設建設などを含むスマート新エネルギー車の産業チェーンを形成している。

重慶市（Chongqing）の新エネルギー車ブランド「賽力斯（Seres）」のスーパー工場を例にとれば、1分間に2台の新車がラインオフする効率は、まさに産業チェーンの高度な連携と効率的な運用の賜物である。

中国は、世界の産業分類の全カテゴリー（全業種）を網羅する最も完全な工業体系を備えており、具体的には41の大分類、207の中分類、666の小分類の全てをカバーしている。そのクラスター効果は、産業チェーンをより強靭にし、リスク対応能力を突出させているだけでなく、世界の資源要素（資金、技術、人材など）に対して強力な「サイフォン効果（吸引力）」を生み出している。これは中国の特色であり、また中国が外部からの衝撃に対応するシステム的な優位性なのである。

新エネルギー産業の「繭から蝶へ」の変貌は、需要側の絶え間ない潜在力掘り起こし、消費のアップグレードを代表すると同時に、供給側のイノベーションと世代交代、産業エコシステムの進化を映し出している。

これは中国経済の発展と拡大の一つの縮図だと言える。すなわち、中国が困難や挑戦を乗り越えながら絶えず発展を続け、高品質な発展の新たな章を書き続けていることを表すものである。(c)People’s Daily /AFPBB News

