【10月29日 People’s Daily】無錫高新区は、江蘇省（Jiangsu）において外資企業が最も密集して立地する地域の一つだ。ドイツ、フランス、ポーランド、オランダ、スウェーデンなどからの欧州系の外資企業170社が進出し、欧州企業からの累計投資額は約150億ユーロ（約2兆6358億円）に上る。

記者はこのほど同区を訪れ、多くの欧州系企業の発展の軌跡を取材し、その背景にある国際協力の秘訣を探った。

工業用強化プラスチックメーカー「高緑精密科技（無錫）」の艾黎熹（Ai Lixi）総経理は「20年前、ドイツ本社の幹部や顧客が視察に訪れた当時、中国の自動車産業はまだ初期段階にあった」と振り返る。まさに中国市場の大きな将来性に着目したことから、ドイツ本社は2004年、中国への投資と事業展開を決定した。同社にとって初の海外工場設立となった。「この20年間で中国の自動車産業は急速に発展し、自動車の保有台数も増加の一途をたどっている。我々の目に狂いはなく、中国への投資判断は完全に正しかった」と艾氏は語る。

中国の自動車産業が「大」から「強」へと成長を遂げる中、この自動車部品メーカーは中国市場で事業をさらに深く開拓していく自信を強めている。設立以来、同社の売上額は年率5～15%で伸び続け、業界の特定分野をリードする企業へと成長した。

無錫高新区はビジネス環境の継続的な改善に努め、企業の発展を支援し、困難の解決と成長の後押しに力を注いでいる。

2018年に無錫に進出した「ブッハーハイドロリックス（Bucher Hydraulics）（無錫）」は、スイスに本拠を置くブッハー工業グループの子会社だ。同グループは、建設機械、自動車関係消耗品、資材運搬などの分野の中国の巨大な市場潜在力を高く評価している。

ブッハーハイドロのムフラン（Frank Reinhold Muehlon）グローバル総裁は「無錫の企業支援策は非常に便利だ。例えば、登記事項の変更手続きには、パスポートを持った本人の写真1枚を提供するだけでオンライン申請が可能で、何度も足を運ぶ必要がない」と話す。

英国に本社を置く石油・ガス関連サービスの国際企業「ハンチング（Hunting PLC）エナジーテクノロジー（無錫）」の張小軍（Zhang Xiaojun）総経理は「技術系企業にとって、知的財産は事業の基盤だ。無錫の市場化・法制度化・国際化されたビジネス環境は、企業に対し十分な司法の保護と起業のための自信を提供してくれる。我々は知的財産が保護され尊重されていることを実感しており、これが企業の健全な成長を支える土壌となっている」と指摘した。

フランスのTLDグループは、世界の空港地上支援設備専門製造のトップ企業だ。世同グループが08年に投資して設立した「騰達航勤設備（無錫）」は現在、TLDグループのアジア太平洋地域における重要な生産拠点に成長した。

同社の呉建強（Wu Jianqiang）最高執行責任者は「優れた産業エコシステムが企業成長の大きな要因だ。中国は世界第一位の製造大国であり、世界で最も完備された工業体系を有している。特に『長江デルタ地域』は、製造業のカテゴリーが最も揃った地域の一つである」と強調する。

「例えば、コンテナ積載用ローダー1台には、フレーム、運転室、カバープレート、ブラケットなど、実に数千ものパーツが使われ、百社以上の一次サプライヤーが関わっている。これら主要サプライヤーが100%中国国内にあり、しかもその95%は無錫とその周辺の『1時間産業圏』にある」、呉氏は補足した。

現在、無錫高新区は多様な産業分野と良好な産業エコシステムを有し、数多くの多国籍企業の追加投資や事業展開が進んでいる。企業は無錫に世界初進出の工場や本部基地を設立し、世界クラスの産業クラスターの構築が加速している。

23年3月には「シュナイダーエレクトリック（Schneider Electric）中国オートメーション研究開発センター」が無錫で始動した。これは同社が中国に設けた5つ目の大規模研發センターである。また同年11月には「シュナイダーエレクトリック無錫グリーンスマート産業パーク」の起工式が行われ、第一期工事では6万8000平方メートルの総合園区が建設され、25年末の稼働開始を予定している。

同社の胡暁（Hu Xiao）上級副総裁は「無錫は現在、科学技術革新によって産業発展を推進し、人工知能などの先端技術や未来産業に焦点を当て、世界的な影響力を持つハイテクパークの構築している。これは企業の革新的な発展に良好な機会を提供し、我々が中国市場に根ざしていく自信をさらに確固たるものにした」と話してる。

現在、無錫高新区では、モノのインターネット（IoT）、集積回路、バイオ医薬、スマート裝備などの産業が相次いで1000億元（約2兆1190億円）の大台を突破し、ハイテク産業の生産額が規模以上の企業の生産額に占める割合は80%を超えている。

無錫高新区は過去3年間で合計35社の欧州系企業に対し、約2000人分の包括的な人材政策奨励金を提供した。同時に、ハイレベル人材の子女の就学問題などを解決し、安心して定住できる環境を整えている。

強固な産業基盤、活発なイノベーションエコシステム、豊富な人材リソースなどが相まって、無錫高新区のイノベーション力を絶えず高めている。(c)People’s Daily /AFPBB News

