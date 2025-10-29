【10月29日 CGTN Japanese】エア・カンボジアは10月26日、プノンペン-福州-東京便を就航しました。これは中国南部にある福建省初の第5航空権旅客輸送航路となります。「一航路で三国をつなぐ」この航路は、地域的な包括的経済連携協定（RCEP）の相互接続における新たな空の架け橋でもあります。



エア・カンボジアが運航するこのフライトは、カンボジアのプノンペンから福州長楽国際空港に到着した際、空港で航空界最高儀礼の「ウォーターサルート」で迎えられました。その後、旅客149人が搭乗し、福州から東京に向かいました。これはプノンペン-福州-東京便が正式に就航したことを示しています。



第5航空権、すなわち第三国輸送権（以遠権）とは、ある国の航空会社がある国際線を運営すると同時に、第三国を経由して旅客と貨物を輸送する権利を指し、地域の対外開放レベルとビジネス環境を測る重要な指標となります。



プノンペン-福州-東京便は就航後、週3便運航されます。福州税関の統計によると、福州長楽国際空港はすでに28本の出入国旅客貨物輸送路線を開設し、18の国と地域とつながっており、福州と周辺地域の旅客移動と中国製品の海外進出に多くの選択肢を提供しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

