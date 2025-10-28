【10月28日 CGTN Japanese】北京市内で10月25日、台湾光復（台湾の中国復帰）80周年記念大会が開かれました。同大会には中国共産党中央政治局常務委員である全国政治協商会議の王滬寧主席が出席して演説を行いました。

王主席は、「抗戦の勝利、台湾の光復は全民族の偉大な勝利であり、中国人民と中華民族の偉大な栄光だ。党と国家が『台湾光復記念日』の制定したことは、全国各民族の人民が一つの中国の原則を堅持し、国家主権と領土の完全性を守る確固たる立場を示すものであり、台湾同胞を含む国内外の中華民族の共通の願望を反映するものだ。歴史の任務を揺らぐことなく担い、祖国の完全統一を実現する中国共産党の不屈の意志を顕彰し、世界には中国が一つしかなく、台湾は中国の不可分の一部であるという国際社会で普遍の共通認識をさらに強固にするものだ。（台湾海峡）両岸の同胞が愛国主義の伝統と偉大な抗戦精神を継承し発揚し、祖国の完全な統一、中華民族の偉大な復興を実現するために必ずや共に奮闘するよう激励するものだ」と述べました。

この大会には各界からの500人が参加しました。（c)CGTN Japanese/AFPBB News

