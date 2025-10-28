【10月28日 CGTN Japanese】中国物流購買連合会は10月24日、『中国A級物流企業評価報告書（2005-2025）』を発表しました。報告書によると、過去20年間、中国物流購買連合会はすでに40回、合計1万1287社のA級物流企業の評価を完了し、総合サービス型企業が占める割合は76%を超えました。中国の物流業界は規模拡大から品質向上の新たな段階に全面的に入りました。

A級物流企業評価システムは業界が企業の総合サービス能力を評価する重要な指標であり、2005年にスタートして以来、各級政府が現代物流システムを構築するうえで核心的なキャリアとなっています。現在、全国では輸送、倉庫保管、総合サービスなど多くのタイプをカバーするA級企業グループが形成されています。

中国物流購買連合会の楊国棟副会長は、「中国では現在、業界最高レベルを代表する5A級物流企業は591社あり、これらの企業は規模でリードするだけでなく、緊急物資輸送、サプライチェーンの安定確保などの面で重要な役割を果たしている」と語りました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

