【10月27日 AFP】英警察は26日、誤って刑務所から釈放された、性的暴行の罪などで有罪判決を受けたエチオピア出身の難民認定申請者を拘束した。

ロンドン警視庁によると、ハダシュ・ゲブレセラシェ・ケバトゥ受刑者（38）は、誤釈放から48時間後にロンドン北部で逮捕された。

キア・スターマー英首相はX（旧ツイッター）で、ケバトゥ受刑者が国外追放処分となると述べ、「何が起きたのかを明らかにするため調査を命じた。二度と同じことが起きないようにしなければならない」と記した。

ケバトゥ受刑者は先月、14歳の少女と成人女性に対する性的暴行の罪で拘禁1年の判決を受け、服役していた。この事件は、英国各地の難民認定申請者を収容するホテル前での抗議デモの引き金となった。

報道によると、ケバトゥ受刑者は英イングランド東部チェルムスフォードの刑務所を出ることに戸惑い、ためらっていたという。

ある配達員は、ケバトゥ受刑者が「非常に混乱した様子」で何度も刑務所に戻ってきたものの、職員に追い返され、駅へ向かうよう指示されていたと証言した。

英スカイニューズはその配達員の話として、「彼は『どこへ行けばいい？ 何をすればいい？ 』とたずねていた。動揺し、ストレスを感じているようだった」と伝えている。

英紙テレグラフによると、ケバトゥ受刑者は誤って仮釈放対象の受刑者として分類され、76ポンド（約1万5000円）の釈放手当まで支給されたという。(c)AFP