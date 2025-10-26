【10月26日 AFP】英警察は25日、性的暴行の罪などで有罪判決を受けたエチオピア出身の難民認定申請者が誤って刑務所から釈放されたことを受け、追跡を継続している。

ハダシュ・ゲブレセラシェ・ケバトゥ受刑者（38）は、本来なら移民収容施設へ送られるはずだったが、誤って釈放された。

キア・スターマー英首相は、24日に発生した「まったく容認できない」誤りに「がくぜん」としたと述べ、「この男は必ず拘束され、犯した罪に対して国外追放処分を受けるべきだ」と続けた。

ケバトゥ受刑者は先月、14歳の少女と成人女性に対する性的暴行の罪で拘禁1年の判決を受け、服役していた。この事件は、英国各地の難民認定申請者を収容するホテル前での抗議デモの引き金となった。

デービッド・ラミー法相は24日深夜、ケバトゥ受刑者が逃走しており、英イングランド東部チェルムスフォードで、ロンドン行きの列車に乗る姿が確認されたと述べた。

追跡を主導するエセックス警察は、ロンドン警視庁と連携して捜査を進めていると述べた。

英紙テレグラフによると、ケバトゥ受刑者は誤って仮釈放対象の受刑者として分類され、76ポンド（約1万5000円）の釈放手当まで支給されたという。(c)AFP