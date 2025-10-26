この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月26日 AFP】25-26フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズ第2戦中国杯は24日、中国・重慶で男子シングル・フリースケーティング（FS）が行われ、佐藤駿が連覇を果たした。

佐藤は3本の4回転ジャンプを成功させてリンクを舞い、183.99点を記録。合計278.12点とし、前日のショートプログラム（SP）からのリードを守った。

緊張を明かした佐藤だが、「この大会でシーズンベストを出せてとてもうれしい」と語った。

2位には合計269.43点でダニエル・グラスル（イタリア）、3位には合計262.67点でミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が続いた。山本草太は合計211.67点で9位に終わった。

女子シングルではアンバー・グレン（米国）が逆転優勝。SP3位につけていたグレンは、FSでトップの141.74点を記録し、合計214.78点として金メダルを手にした。

SP首位のアリサ・リウ（米国）が合計212.07点で2位となり、渡辺倫果が198.63点で3位に入った。

その他日本勢では松生理乃が合計188.06点で6位、吉田陽菜が合計176.54点で10位だった。(c)AFP