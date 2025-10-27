【10月27日 CGTN Japanese】ブルームバーグ通信によると、ゴールドマン・サックス・グループは、中国の主要株価指数が市場の好材料政策、(上場企業の)利益増加、強力な資金流動性の支持により、2027年末までに30％上昇すると予測しています。

ゴールドマン・サックスのストラテジストは報告書で、中国株式市場がより持続的かつ比較的小幅な変動の中での上昇を迎える可能性があるという見方を示しています。また今後3年間、上場企業の利益が12％増加する見込みで、株式の予測値は現在の水準より5～10％上昇するだろうとしています。

ゴールドマン・サックスは中国株式市場上昇の要因について、中国が打ち出した需要側へのさらなる刺激策、人工知能（AI）の発展に伴う企業利益の伸び、国内外の投資家による株式市場への強力な資金流入によるものだと分析しています。このほか、9月には、ゴールドマン・サックスのストラテジストは投資家向けに、中国株に対して「押し目買い」の姿勢を取るべきだとの見方を表したことがあります。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

