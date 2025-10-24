【10月24日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領は23日、カナダとの貿易交渉を即時終了すると発表した。カナダ側が関税に反対する広告で、故ロナルド・レーガン元米大統領の発言を誤って引用したと非難している。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」で「重大な不正行為に基づき、カナダとのすべての貿易交渉はここに終了する」と記した。

「ロナルド・レーガン財団は、カナダがロナルド・レーガンが関税について否定的に話している偽の広告を不正に使用したと発表した」

レーガン財団はX（旧ツイッター）で、カナダ・オンタリオ州政府が1987年4月のレーガン氏による国民向けラジオ演説の「音声と映像を選択的に使用」したと述べた。

財団はこの広告が「レーガン氏の発言を誤って伝えている」とし、「法的対応を検討している」と付け加えた。

カナダのマーク・カーニー首相は、約2週間前にホワイトハウスを訪れて厳しい関税の緩和を求めていたばかりだった。

突然の交渉打ち切りは、カーニー首相にとって打撃となる。トランプ氏は10月7日の会談時にカーニー氏を「世界的なリーダー」と称賛していた。

ただし、その時点ではトランプ氏から関税に関する具体的な譲歩は示されなかった。(c)AFP