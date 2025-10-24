この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月24日 AFP】米連邦捜査局（FBI）は23日、米プロバスケットボール協会（NBA）のポートランド・トレイルブレイザーズを率いるチャウンシー・ビラップス・ヘッドコーチ（HC）とマイアミ・ヒートのテリー・ロジアー選手が、巨額の違法賭博関与の疑いで逮捕されたと発表した。

現役時代にデトロイト・ピストンズで活躍し、バスケットボール殿堂入りを果たしているビラップス氏は、マフィア系犯罪組織と関係のある不正な違法ポーカーゲームに関与したとして逮捕されたと、FBIのカシュ・パテル長官が述べた。

またパテル氏は、ロジアー選手が元NBA選手でアシスタントコーチのデイモン・ジョーンズ氏を含む5人とともに、スポーツ賭博事件で逮捕されたと発表した。

パテル長官は「この不正行為は桁違いだ」「数百ドルでも、数千ドルでも、数万ドルでも、数百万ドルでもない。数千万ドル規模の詐欺、窃盗、強盗が、数年にわたる捜査の末に明らかになった」と述べた。

NBAは両者の逮捕を受けて「即時休職」としたと声明で発表し、起訴内容を精査しつつ当局に協力していると述べた。

米連邦検事局によると、ビラップス氏は「全国規模で違法ポーカーゲームを不正に操作する計画」に関与したとして、30人以上の被告の一人として訴追された。

ビラップス氏が関与したとされる不正ポーカーゲームでは、「カードを読み取れる特注シャッフル機、バーコード付きのデッキ、テーブルや照明器具に仕込まれた隠しカメラ」が使用されていたという。

一方、ロジアー選手とジョーンズ氏は、「NBA選手やチームに関する機密情報を悪用した、内部者によるスポーツ賭博の共謀」に関与していたという。

一例として挙げられた2023年3月の試合でロジアー選手は、仮病を使って試合を途中退出することを共謀者に知らせ、グループの一員が同選手のパフォーマンスに関する賭けを行った。ロジアー選手は開始わずか9分で試合から退出したため、共謀者は数万ドルの利益を手にしたという。(c)AFP