【10月25日 CGTN Japanese】中国の王文涛商務部長は10月21日、オランダのビンセント・カレマンス経済相の要請により電話会談を開き、中国の半導体メーカーのネクスペリア（安世半導体）をめぐる問題を巡り、意見を交換しました。

王部長は会談で、中国はオランダとの経済貿易協力を非常に重視していると表明しました。さらに、「オランダ側がネクスペリアに対して講じた措置は、世界のサプライチェーンの安定に深刻な影響を与えている。中国は、オランダがグローバルなサプライチェーンの安全保障という大局的観点に立ち、契約精神や市場原理、法の支配の原則に基づき、問題を迅速かつ適切に解決し、中国投資家の合法的権益を保護し、公平で透明性があり、予測可能なビジネス環境を整備することを勧めたい」と表明しました。

これに対し、カレマンス経済相は、「オランダ側は中国との経済貿易関係を非常に重視しており、中国側と緊密に連携し、ネクスペリア問題に対して建設的な解決策を見いだす用意がある」と述べました。

ネクスペリアは中国の聞泰科技（Wingtech Technology）の傘下にある半導体メーカーで、本社がオランダにあります。オランダ政府は9月30日、同社の経営権を接収し、同社の世界各地における資産および人事権を凍結すると発表したことが今回の電話協議の背景です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

