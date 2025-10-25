【10月25日 CGTN Japanese】中国南東部の福建省福州市で最近、複数の有名歌手のコンサートが開催されました。「週末にコンサート鑑賞 翌日出勤」という観客のニーズに応えるため、10月20日未明に、福建省初のコンサート観客用高速鉄道列車が運行されました。

20日未明、コンサート観客を乗せた3本の列車G9811、G9805、G4822が立て続けに福州南駅を出発し、2000人以上の観客が省内のアモイや竜岩、さらに上海などへと帰途につきました。

これについて、列車を利用した池安妮さんは、「コンサートが終了後、最終列車に間に合わず翌日の出勤に影響が出るのではないかと心配していたが、夜間の『ファン専用列車』の増発で、安心して帰れる」と運営側の心遣いを高く評価しました。

福建省内の鉄道を管理する国家鉄道南昌局では、コンサート帰りの乗客のピークに対応するため、発車時刻と車両をコンサートの終演時刻に合わせて調整しました。福州南駅の責任者である呉宇佳さんは、「駅の最終列車は通常、夜の10時18分発で、コンサートの終演時間と観客の移動時間を考えて、3本の専用列車の出発時間は0時30分から早朝1時の間に設定した。待合エリアの閉鎖時間も早朝の0時54分まで延長した」と紹介しました。

G9811列車で車掌を務める林雅玲さんは、「夜間運行の特徴に合わせて、乗客のために常備薬や飲料水、毛布とアイマスクなどを用意した。またモーニングコールのサービスも提供する」と話しました。



今年に入ってから、南昌局では乗客のニーズに合わせて、既に「シルバー専用列車」「サッカーファン専用列車」「修学旅行専用列車」など多くのカスタマイズされた列車を運行しています。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

