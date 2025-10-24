【10月24日 CGTN Japanese】中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（四中全会）が20日から23日まで北京で開催されています。国際社会は四中全会の開催に高い関心を持ち、中国が5カ年計画を科学的に策定した上で、継続的に実施してきたことは、中国の国政運営の知恵を示したとし、中国の質の高い発展が世界の経済成長にも新たな原動力とチャンスをもたらすことを期待しています。

キルギスのエディル・バイサロフ副首相は、「われわれは常に中国共産党の国家管理の政策に注目している。第14次五カ年計画（2021-2025年）の5年間は極めて困難な期間だった。中国が困難を克服し、外部の課題に効果的に対応し、逆風に立ち向かいつつ経済成長を実現したことに深く感銘を受けた」と述べました。

南アフリカのヨハネスブルグ大学アフリカ・中国研究センターのエンカラ研究員は、「私は中国の第15次5カ年計画に期待を寄せており、科学技術の革新や人材の育成、グリーン成長などをメインとする新たな質の生産力の発展に引き続き焦点を当てていくだろうと考えている」と述べました。

ロシアののビッグアジアテレビは、「今後数年間、中国は発展の質をより重視し、革新が経済成長をけん引する主要な原動力になるだろう。同時に、改革開放は新たなレベルに引き上げられるだろう」と報じました。

ロイター通信は、四中全会では中国の次の5カ年計画が策定され、サプライチェーンの強靭性の向上や技術の自立自強の実現、発展の主導権の掌握などが同計画の重要な内容になると予想しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

