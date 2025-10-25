【10月25日 People’s Daily】世界をつなぎ、共に未来を創る」をテーマとする「第3回中国国際サプライチェーン博覧会」がこのほど北京で開催された。この博覧会は、中国と外国の産業界に協力とウィンウィンの大きな舞台を提供し、75の国と地域から集まった650余りの中国内外の企業と機関が「鍵（サプライチェーン）」という一字をキーワードに、「友人探し、パートナー探し、応用シーン探し、ソリューション探し」を行い、開かれた中国の「無限のチャンス」を共有するという国際イベントであった。



「中国のサプライチェーンは奇跡だ」、米国の半導体大手「エヌビディア（NVIDIA）」の黄仁勳（Jen-Hsun Huang）氏総裁兼CEOが博覧会の開幕式で述べたこの言葉は、開放的な中国が世界のサプライチェーンにおいて果たしている重要な役割を物語っている。

ある国際的メディアは「この博覧会は中国の『世界の自由貿易の擁護者』としての姿を示すものだった」と評価した。

今日の世界では、単独主義、保護主義という逆風がますます強まっている。世界第2位の経済大国である中国は、揺るぎなく高水準の対外開放を拡大し、自らの開放を通じて開放型の世界経済システムの維持に積極的な貢献を堅持している。この選択は、中国が発展を重ねてきた中で得た基本的な経験であり、歴史が前進するための必然的な論理である。

英国のトニー・ブレア（Tony Blair）元首相はかつて「中国の変化は対外開放に起因するものだ。これはおそらく人類史上最も記憶すべき変革の物語である」と述べた。

深セン市（Shenzhen）蛇口区で最初に改革開放の号砲が鳴ってから、全国の自由貿易試験区がまるで雁の群れが一斉に飛翔するかのような今日の発展まで、中国は開放によって改革と発展の推進を堅持し、人類社会の発展の奇跡を創り出してきた。

今日、国際情勢が深刻かつ複雑に変化しているにもかかわらず、中国の開放発展への決意と確信は決して揺るがない。

「外資参入ネガティブリスト」の継続的な縮小、「外資投資奨励産業リスト」の総項目数1474項目達成、20項目の外資安定化政策措置の発表、海南自由貿易港の「封関運営」（島全体を一つの保税区とする政策）の近日中の開始、上海自由貿易試験区の77項目の試験的措置の全国への複製・普及など、中国はより積極的で能動的な開放戦略を実施し、より高水準の開放型経済新体制を構築し、より広範囲、より幅広い領域、より深い次元の「対外開放の新たな構造」を形成してきた。



継続的に実施される開放措置は、絶えず発展の活力へと転換されている。今年上半期、複雑な外部環境の中でも、中国の貨物貿易輸出入額は前年同期比2.9%増となり、貿易規模は安定的に増加し、質的にも優良な中でさらに向上した。

2021年から今年5月まで、外国企業の対中直接投資の累計額は4兆7000億元（約99兆3110億円）に達し、「第13次五か年計画」期間の総額を上回り、中国市場で事業展開を継続的に深化させることができるという確信を、さらに強めている。

開かれた中国は、世界の発展に絶え間なく活力を与えている。中国の世界経済成長への寄与率は30%前後で安定しており、貨物貿易で「世界一」の座を維持している。

中国は互恵とウィンウィンの開放戦略を堅持しており、150以上の国と地域の主要貿易パートナーであり、30の国と地域との間で23の自由貿易協定を締結している。

アフリカの国交樹立国53か国に対して全ての品目でゼロ関税を適用し、一方的なビザ免除とトランジットビザ免除の対象国はそれぞれ47か国、55か国に拡大され、各国との手を携えた発展協力の道はますます広がっている。

中国が高水準の対外開放を拡大することの世界的な意義は、発展の機会を各国と共有するだけでなく、各方面が時代の挑戦に直面しながらも、共に開放発展の道を歩むことへの確信を強めることにある。

単独主義や保護主義がはびこる中、国際社会の一部ではある疑問の声が上がっている。開放の道は、今後も歩み続けられるのか？

この「時代の問い」に対しては、中国の開放政策の実践こそが、その発展の規模と活力によって、より明確な説得力を示している。

中国は数十年で西洋先進国が数百年かけて歩んだ発展の道を駆け抜け、発展の道において「開放」とは決して選択肢なのではなく必然の道なのだということを、実感できる形で世界に示した。

保護主義がもたらす厳しい挑戦に直面しながら、中国は高水準の対外開放によって一歩一歩難局を打開し、進む道を探り「リスクに立ち向かうのに閉鎖的になる必要はなく、各国は世界に融け込むことで飛躍的な発展を実現し得るのだ」と世界に伝えている。

開放は経済の靭性を鍛える支点であり、発展の足枷を打ち破る鍵である。中国は関係各方面と手を携えて開放発展の道を共に歩み、絶えず世界の発展に活力を集め、「人類運命共同体」の構築に原動力を注ぎ込んでいく。(c)People’s Daily /AFPBB News

