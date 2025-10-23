【10月23日 CGTN Japanese】中国南部に位置する湖南省瀏陽市で10月24日から25日にかけて開催される第17回瀏陽花火文化祭の関連イベントとして、昼間の花火ショーとネット花火祭がこのほど現地で開催され、花火とドローン編隊のコラボによる素晴らしい演出が、2件のギネス世界記録を一挙に獲得しました。

「花の咲く音を聞く」をテーマにした昼間の花火ショーでは、自然と花火が調和して共存する理念を見事に具現化しました。7496本の花火を搭載したドローン編隊が、「世界で最も多くの花火を搭載したドローン編隊」のギネス世界記録を更新しました。

一方、ネット花火祭では、「私の花火」をテーマにした造形が1万5947機のドローンで構成され、「1台のコンピューターで制御された最多のドローン同時離陸」のギネス世界記録への挑戦に成功しました。

1万機余りのドローンが参加したこの花火の祭典は、インテリジェントプログラム制御システムにより、花火の開花とドローンの照明アレイがミリ秒単位で正確に連動する演出を実現しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

