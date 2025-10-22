【10月22日 CGTN Japanese】中国インターネット情報センターは10月18日、「生成型人工知能(生成AI)応用発展報告（2025）」を発表しました。同報告によると、中国の生成AI製品のユーザー規模は5億1500万人に達し、累計538種類の生成AIサービスが登録を完了しました。生成AIはインテリジェンス検索やコンテンツ創作など、さまざまなシーンに広く応用されており、工業製造、科学研究などの分野で積極的に模索・実践されています。

報告によると、今年上半期、中国国産生成AI製品のユーザー規模は2億6600万人増の5億1500万人に達し、普及率は36.5%に達しました。生成AI製品を利用して疑問に答え、迷いを解くユーザーが最も広く、80.9%に達しました。テキストを生成または処理するために使用するユーザーの割合は36.0%で、画像や動画を生成するために使用するユーザーの割合は33.0%となります。

このほか、報告によると、今年8月時点で、中国では累計538種類の生成AIサービスが登録を完了し、263種類の生成AIアプリケーションまたは機能が登録を完了しました。中国のAI企業は5100社を超え、71社のユニコーン企業が現れました。今年4月時点で、中国のAI特許出願件数は157.6万件に達し、世界出願件数の38.58%を占め、世界トップとなっています。特許の地域分布を見ると、主に北京、広東、江蘇、浙江、上海に集中しており、全国の60.62%を占めています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

