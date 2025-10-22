【10月22日 CGTN Japanese】北京で3日間の日程で開催されていた「世界スマートコネクテッドカー大会2025」が先日閉幕しました。開催期間中、中国はスマートコネクテッドカーの「車・道路・クラウド一体化」応用に関する試験的成果を発表し、今後の産業化に向けた重要な参考を提供しました。

「車・道路・クラウド一体化」は、スマートコネクテッドカー産業の系統的技術アーキテクチャーで、車両、道路施設とクラウドプラットフォームを緊密に統合することで、交通システムの協調的感知とインテリジェントな意志決定を実現し、自動運転システムによる安全走行を確保する重要な手段とみられています。

中国は世界でも率先して同技術に関するロードマップを打ち出し、実践している国であり、すでに20都市が関連の試験運用を行っています。また、中国は交通信号情報サービス、交通事故情報の早期警報、協調型の弱者回避支援、協調型の緊急自動衝突回避、車両の感知情報共有サービスなどを含む「車・道路・クラウド一体化」の十大機能シーンを選出しています。

これと同時に、中国は「車・道路・クラウド一体化」の研究開発と応用面で、スマートバス、無人配送、スマート走行乗用車、都市物流、道路物流、スマート環境清掃、スマート充放電、データのクローズドループと付加サービスなどの分野での実用化を果たしています。

中国では、これまでにスマートコネクテッドカーに関連する100近くの国・業界・団体標準を策定しており、運転支援から自動運転への技術進化を支えてきました。中国の専門家は国際化標準システムの構築に参画する中で、多数のISOおよび国連の法規と標準の策定を主導しており、「中国規格」の世界システムへの融合に取り組み、世界の自動車産業のモデル転換とアップグレードにより多くの中国の知恵を提供しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

