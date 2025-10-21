【10月21日 CGTN Japanese】中国商務部は10月17日、「2025年米国のWTOのルールと義務の履行状況報告書」を発表しました。

中国は2023年から、米国によるWTO（世界貿易機関）のルールと義務の履行の客観的な状況に基づいて、年次報告書を発表し続け、米国による多国間貿易体制の破壊、貿易を利用した抑圧の実施、産業政策におけるダブルスタンダード、世界の産業チェーンとサプライチェーンの撹乱（かくらん）などの政策措置に対する懸念を示し続けてきました。

中国は2025年版の報告書の発表を通じて、米国が誤ったやり方を速やかに是正し、WTOのルールを確実に順守し、WTOメンバーとして果たすべき義務を履行し、「対等関税」などのルール違反の措置を早急に撤廃し、中国を含む他のメンバーとともに、多国間貿易体制がグローバルガバナンスにおいてより大きな役割を発揮するよう共同で推進し、平等で秩序ある世界の多極化と包摂的な経済グローバル化の実現に共同で力を入れるよう促されることを呼びかけました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

