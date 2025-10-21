【10月21日 CGTN Japanese】中国南部の広東省広州市で開催されている第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）では、初めて会場内に「出国時の増値税還付サービスコーナー」が設置され、海外バイヤーが還付される増値税の「購入後即時還付」の利便性を手軽に享受できます。

コーナーには200点以上の広交会オリジナルグッズ、第15回全国運動会のライセンス商品、広州の定番土産などがそろっています。多くのバイヤーが購入後、その場で税金の還付を受けることができます。

中国では複数のビザ免除政策が実施され、出国時に増値税還付の対象となる最低購入額が200元（約4200円）までに引き下げられ、現金還付限度額が2万元（約42万円）までに引き上げられるなどの政策メリットに伴い、広交会に訪れた海外バイヤーや観光客の消費意欲がさらに燃え上がっています。海外バイヤーや観光客がタイムリーに免税手続きを行えるよう、主催側はボランティアサービスも提供し、海外バイヤーや観光客を対象に専門的な知識を備えたサービスと多言語対応のサポートを提供しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

