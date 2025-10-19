この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月19日 AFP】米カリフォルニア州で18日、米海兵隊創設250周年を記念する行事の一環として、州内を縦断する主要高速道路上空で実弾演習が行われ、一部区間が数時間にわたり閉鎖された。式典にはJ・D・バンス副大統領も出席し、海兵隊への支持を表明するとともに、リベラルな思想が「軍の弱体化につながっている」と発言した。

実弾演習で通行止めとなったのは、ロサンゼルスとサンディエゴを結ぶ州間高速道路5号線（I-5）の沿岸約27キロの区間。演習の実施をめぐり、カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は「ドナルド・トランプ大統領は公共の安全を軽視し、自らのエゴを優先している」と強い口調で批判した。

演習について海兵隊は声明で、これまでも「既存の安全プロトコルに従い、道路を閉鎖することなく砲撃を実施してきた」と説明し、「これは確立された安全な慣行だ」と強調した。

式典で演説したバンス氏は、トランプ政権が海兵隊を支援しており、また軍を弱体化させているとして「ウォーク（社会問題や人種・性差別への意識の高まりを示す言葉）」に関連する優先事項を排除することに重点を置いていると述べた。

自身も元海兵隊員のバンス氏は、軍への「多様性の割り当てを義務付ける」ことや「党派的な政治を持ち込む」試みは、海兵隊の能力を妨げると指摘。「だからこそ、国防長官と大統領は、そうしたくだらないことに断固として反対している」と語った。

米国では同日、「ノー・キングス（王様はいらない）」をスローガンに掲げ、第2次トランプ政権に抗議するデモが全米各地で行われた。(c)AFP