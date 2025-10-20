【10月20日 CGTN Japanese】2025世界スマートコネクテッドカー大会が10月16日、北京で開幕しました。会期は3日間で、中国のスマートコネクテッドカー産業が技術レベルや実証応用などの分野で達成した成果を集中的に公開しています。

中国工業情報化部の責任者は、中国のスマートコネクテッドカー産業は、スマートコックピット、自動運転、ネットワーク接続クラウド制御などを含む完全な産業体系をすでに構築したと述べました。また大容量計算チップ、マルチモーダル感知、スマートラインコントロールシャーシが量産車に搭載され、ヒューマンコンピューターインタラクション（HCI）、協調知覚などの技術は世界をリードし、複合運転支援機能を搭載した乗用車の新車販売台数比率が60%以上を占めていることを明らかにしました。

中国工業情報化部の辛国斌副部長によると、20都市でスマートコネクテッドカーの「車・道路・クラウド一体化」プロジェクトが試験的に実施されており、全国で累計3万5000キロのテスト実証道路が開放され、1万1000セットを超えるスマート化道路側ユニットが設置されたとのことです。国家と業界の標準88項が制定・公布され、自動運転システムやテストシナリオなど約10項目の国際標準の策定を主導することで、革新技術の応用に向けた良好な条件を整えました。

今回の大会期間中、スマートコネクテッドカーの「車・道路・クラウド一体化」応用パイロットの段階的成果や、スマートコネクテッドカー向けネットワーク技術ロードマップなどの成果も発表される予定です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

