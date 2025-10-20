【10月20日 CGTN Japanese】国際航空運送協会（IATA）が主催する2025年世界安全運航会議が10月14日、中国東南部沿海の福建省アモイ市で開催されました。これは中国で初めて開催された同会議となります。世界約70カ国の航空会社、監督機関、国際組織、サプライヤー代表らが、未来の航空安全ガバナンスシステムの構築や航空安全・運航分野における革新的なアイデアの模索などについて、深く議論を交わしました。

世界で最も成長潜在力のある航空市場の一つとして、中国の民間航空輸送規模は20年連続で世界第2位を維持し、2024年の貨物輸送量は1485億2000万トン・キロメートル、旅客輸送量は延べ7億3000万人を達成し、長年にわたり連続して世界の航空輸送成長への貢献率が20%を超えています。大規模で高速な発展の下、中国の民間航空輸送における100万便当たりの重大事故率（過去10年間のローリング値）は、世界平均の約7分の1にすぎません。IATAは、中国が国際航空輸送のグローバル基準の策定と更新において、すでに強力なリーダーシップを発揮していると述べています。

航空環境がますます複雑化する中、IATAはグローバル基準の擁護と改善、リーダーシップによる強固な安全文化の構築、データの活用による運航課題への対応やパフォーマンス向上が、航空安全と運航における三つの大きな核心的優先事項になったと表明しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

