【10月18日 CGTN Japanese】中国有人宇宙飛行標準化技術委員会が提案した国際標準プロジェクトISO/NP14620-5「宇宙システム統一安全性要求第5部:有人宇宙船」がこのほど、国際標準化機構（ISO）による正式な登録と承認を受けました。これは中国の有人宇宙飛行分野において初めて制定された国際標準であり、同分野における国際標準策定の重要な突破口となるものです。

同標準は海外の宇宙分野の安全性に関する先進技術と方法を研究し参考とした上で、中国30年以上にわたる有人宇宙飛行プロジェクトの安全実務経験を体系的にまとめたものです。各国の有人宇宙船及び関連製品の安全活動において、統一的な技術指針と規範を提供し、世界に向けて有人宇宙飛行事業への安全参入条件を明確に示すものです。有人宇宙飛行活動の実施や有人宇宙飛行システムおよびペイロード製品の開発における安全性のベースラインと判定基準となり、中国宇宙ステーションの国際協力推進においても重要な意義を持つとされています。

同標準には有人宇宙船の安全性管理要求、安全性技術要求、安全性設計と検証要求、軌道飛行任務の安全性要求などが含まれており、人的安全を最優先に、有人宇宙飛行任務の研究開発、打ち上げ、軌道運行、帰還、着陸などの段階における安全性に関する基準を規定しています。有人宇宙船、貨物宇宙船、宇宙ステーションおよび関連ペイロード製品などに適用され、月探査プロジェクトの関連製品の安全性設計に対しても指導的意義を持つとされています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

