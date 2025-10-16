【10月16日 AFP】レイプと殺人の罪で死刑判決を受けた男が15日、米ミシシッピ州で薬物注射による死刑を執行された。米国での死刑執行は今週3件目。

​​チャールズ・クロフォード死刑囚（59）は1994年、20歳だった大学生のクリスティ・レイさんをレイプ・殺害した罪で死刑判決を受けた。

死刑は午後6時（日本時間16日午前8時、パーチマンにあるミシシッピ州立刑務所で執行され、15分後に死亡が確認された。

米国では14日にも、フロリダ州とミズーリ州で殺人罪で死刑判決を受けた2人の刑が執行された他、17日にはアリゾナ州で、1993年にフェニックスで一家4人を惨殺したリチャード・ジェルフ死刑囚（55）の刑が薬物注射により執行される予定だ。

米国では今年、これまでに38件の死刑が執行されており、39件を執行した2013年以降で最多となっている。

執行件数が最も多いのはフロリダ州で14件。次いでテキサス州が5件、サウスカロライナ州とアラバマ州がそれぞれ4件となっている。

今年執行された死刑のうち、32件は薬物注射、2件は銃殺、4件は窒素吸入（窒素ガスをフェースマスクに注入して死刑囚を窒息死させる方法）により執行された。

窒素吸入による死刑執行は、国連の専門家によって残虐かつ非人道的だと非難されている。

死刑は全米50州のうち23州で廃止、カリフォルニア、オレゴン、ペンシルベニアの3州では執行が一時停止されている。

ドナルド・トランプ大統領は死刑を支持しており、就任初日に「特に凶悪な犯罪」に対する死刑適用の拡大を求めた。(c)AFP