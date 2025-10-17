【10月17日 CGTN Japanese】9月23日に1000TEUを超えるコンテナを積載して中国東部の浙江省寧波市舟山港を出発したコンテナ船「イスタンブール・ブリッジ」が英国時間10月13日夜、北極経由で英国最大のコンテナ港フェリクストウ港に無事到着しました。これは世界初の中国と欧州を結ぶ北極経由の高速コンテナ航路が正式に開通したことを意味しています。

アナリストは、国際サプライチェーン構造が再編される中、中国と欧州間の経済・貿易関係は日増しに緊密化しており、この新しい航路は輸送ルートを最適化するだけでなく、中国と欧州の産業チェーン、サプライチェーンの強靭さを高めるとみています。

ドイツの自動車専門家トーマス氏は「この航路は物流ルートだけでなく、一つの輸送ネットワークを形成して欧州が必要とする高付加価値貨物をカバーし、サプライチェーンの安定を強化しながら、中国と欧州の双方にとって、自動車部品の輸出、完成車の組み立て・販売などの分野がより便利で効率的なものになるだろう」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

