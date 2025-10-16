【10月16日 CGTN Japanese】世界女性サミットが北京市内で10月13日に開かれました。中国は、女性の発展に関する協力を「一帯一路」や「南南協力」の枠組みに有機的に融合させ、女性の持続可能な発展を共に進める方針を示しました。

国連女性機関（UNウィメン）アジア太平洋地域事務のクリスティン・アラブ事務局長は取材に応じて、「中国は（国連女性機関の）設立から15年間、主要25拠出国の一つとして重要な役割を果たしてきた。中国は過去10年間にわたり多くの国の重要な協力相手として、女性問題とジェンダー平等を協力の議題に据え、南南協力を通じて知識の共有やイノベーションを推進してきた。このような努力は鍵となるものであり、さらにはこれまでの空白を埋めるものであり、我々がまさに今、必要としていることだ」と述べました。

アラブ氏はさらに、「中国は南南協力を重視しており、過去10年間にわたり南南協力に投じる力を強化し続けてきた。その取り組みは知識の共有とイノベーションを中心に展開され、同時に草の根レベルの支援を通じて、ジェンダー平等と女性の能力強化の理念に関連する事業に組み込まれている」との見方を示しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

