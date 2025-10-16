【10月16日 CGTN Japanese】中国外交部の林剣報道官は10月13日の定例記者会見で、記者から「最近になり一部メディアが、『パキスタンが米国にレアアースのサンプルを贈呈し、レアアースについての協力を進めることに同意した』『中国はパキスタンによる米国へのレアアース輸出に対抗措置』と報じた。報道官の見解はどうかなのか」との質問を受けました。

林報道官は、「中国とパキスタンは全天候型の戦略的協力パートナーであり、両国は常に高度な戦略的相互信頼を維持している。両国は共通する利益に関わる重要な問題について緊密に意思疎通を行っている。パキスタンと米国の鉱物に関する協力に関する件についても、中国とパキスタンの間には意思疎通がある。パキスタンの指導者が米国の指導者に贈呈した鉱石は、職員が購入したパキスタン産の宝石原石の見本だ。あなたが先ほど言及した報道は、事実を知らないか、風聞を基にした憶測であり、甚だしきは（中国とパキスタンの）離間を狙ったものだ」と述べました。

林報道官は中国の関連政策について「最近発表したレアアースなど関連物品の輸出管理措置は、パキスタンとは何の関係もない。中国政府が法律や規則に基づいて自国の輸出管理体制を整備する正当な行動であり、世界の平和と地域の安定をより良く維持し、拡散防止などの国際的義務を履行することが目的だ」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

