【10月15日 CGTN Japanese】中国外交部の林剣報道官は13日の定例記者会見で、記者から「中国がレアアース関連品目の輸出を厳しく管理する新たな規定を発表する中で、米国は対中制限や制裁措置を相次いで打ち出している」ことについての論評を求められました。

林報道官は、「この問題についてはすでに中国商務部の報道官が立場を明らかにしている」と述べた上で、「米国は最近、一連の対中制限や制裁措置を設け続けており、中国の利益を著しく損ねている。中国はこれに断固反対する」と表明しました。

林報道官はさらに、「米国は自らを振り返って反省することなく、高関税をちらつかせて脅すやり方をしている。これは中国と付き合う正しい方法ではない。米国には、誤ったやり方を早急に改め、両国首脳の重要な共通認識を指針とし、平等と相互尊重、互恵の原則に基づいての対話を通じて懸念を解消し、意見の相違を適切に処理し、中米関係の安定して健全かつ持続可能な発展を維持するよう促す。もし米国が一方的な行動を取り続けるなら、中国は自国の正当な権益を守るため、断固たる措置を講じる」と強調しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

