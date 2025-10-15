【10月15日 東方新報】9月5日開催された2025年世界スマート産業博覧会では、AI仮想アシスタントが観客と流暢に対話し、情報検索やサービス案内を正確にこなす様子が見られた。また、第22回中国・東南アジア諸国連合（ASEAN）博覧会では、各国ゲストのスピーチがスマート同時通訳システムを通じて複数言語にリアルタイムで翻訳され、言語の壁を越えたスムーズな交流が実現した。人と機械のインターフェースとして重要なスマート音声技術は、急速に生産や生活に浸透し、経済成長の新たなエンジンを活性化しつつある。

◾️中国のデジタル経済の急速な発展と技術の先進性

中国のデジタル経済は急速に発展しており、産業のデジタル化は日々加速している。激化する国際競争の中で、多くの中国企業が人工知能（AI）分野で世界のトップに名を連ね、音声認識、意味理解、音声合成などの技術は国際的に先進的な水準に達している。中国は豊富な言語リソース、完備された産業チェーン、巨大なユーザーマーケットを有しており、これがスマート音声技術の実用化を強力に支えている。今後、スマート音声技術は、人と機械のインタラクションの変革を進めるだけでなく、シルバーエコノミーの活性化や産業のスマート化における新しい領域の開拓にも大きな発展ポテンシャルを秘めている。

◾️「使える」から「使いやすい」へ、スマート音声技術の課題と可能性

スマート音声技術は「使える」から「使いやすい」へと進化する中で、依然として多くの課題に直面している。例えば、高品質な文脈対応型の言語データベースの不足や、業務との統合が浅いこと、異なるシステム間の相互接続性の障壁などが、大規模な実用化や各分野への深い適用を制約している。技術的な可能性を実際の生産力に転換するためには、規模を拡大し、弱点を補うことが必要であり、それによって持続的に「良い音声」を産業に活かし、経済を活性化することができる。

◾️実効性を重視し、応用の基盤を固める

新技術が研究室から実際の産業化へと移行するためには、応用におけるフィードバックとシーン駆動が欠かせない。業界の主管部門は、主要企業や業界団体と連携し、技術が実際の業務シーンに深く適合するよう促進し、技術供給と産業ニーズの「ギャップ」を埋める必要がある。特に、複雑な環境下でのノイズ耐性や専門用語の認識における突破が求められ、機械が連続的な対話を正確に理解できる能力の向上が不可欠である。また、高品質で文脈対応型の音声データベースや業界向け言語データベースの構築を支援し、実際の応用におけるモデルのパフォーマンスを継続的に最適化することが求められる。これにより、生産性の向上やスマート意思決定の支援が可能となる。

◾️垂直分野に深く根ざし、産業融合を推進する

現在、スマート音声技術は医療、教育、金融などの分野で多くの応用事例が生まれているが、業界の中核業務との統合には依然として改善の余地がある。業種ごとの特徴に応じた対策を講じ、応用志向を堅持することが重要である。技術応用が単なる情報照会や限定的な機能にとどまらず、業界の知識体系や中核業務プロセスと深く結びつける必要がある。スマート音声技術を業界の中核業務に活用することで、単発的な機能から中核的な業務支援への進化を実現する。これにより、業界に実質的な価値を創出するための完全な業務クローズドループを形成することが求められる。

◾️消費シーンを革新し、成長の原動力を育成する

スマートホーム、車載システム、ウェアラブルデバイスなどの端末は、スマート音声技術を実装する重要なプラットフォームとなっている。ユーザーの音声製品に対する期待は、単なる「聞こえる」から、「理解し、用事をこなす」へと変化しており、音声インタラクションの応答速度、認識精度、個別化されたサービスのレベルに対する要求が高まっている。企業は端末やシーンを越えた統合型サービスエコシステムを構築し、機能革新や体験の最適化を推進するべきである。また、音声インタラクションを活用した健康管理、車内エンターテインメント、在宅高齢者ケアなどの新しいスマート業態を積極的に育成し、「端末＋サービス＋コンテンツ」が深く融合した新たな消費モデルを構築することが求められている。

最近、国務院が発表した「『人工知能＋』行動実施深化に関する意見」において、人工知能と経済社会の深い融合を加速し、人間と機械の協調や分野を越えた融合、共創共有の新しいスマート経済形態の形成を推進することが提案されている。今後、どのように発展するかには広大な可能性があり、これによりスマート音声技術もあらゆる業界を活性化し、未来の発展を描く力を持つと考えられる。(c)東方新報/AFPBB News

