【10月14日 AFP】中国は14日、ドナルド・トランプ米大統領が同国からの輸入品に追加で100％の関税を課すと発表したことを受け、米国との貿易戦争で「最後まで戦う」構えを示した。

トランプ氏は10日、中国が発表した戦略物資であるレアアース（希土類）の「極めて攻撃的な」輸出規制に対抗し、11月1日から追加関税を発動するとSNSに投稿していた。

中国商務省は「関税戦争と貿易戦争に関して、中国の立場は一貫している」との声明を発表。

「戦いたいなら、われわれは最後まで戦う。交渉したいなら、われわれの扉は常に開いている」とした上で、「米国は新たな制限措置を課すと脅しながら、同時に対話を求めることはできない。これは中国と関わる正しい方法ではない」と強調した。

対中追加関税を表明したトランプ氏だが、12日には態度を軟化。「すべてうまくいく」と述べ、米国は中国を「助けたい」と自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿した。

13日に発表されたデータによると、対米貿易の見通しが悪化する中でも、中国の9月の海外輸出は依然として堅調だった。(c)AFP