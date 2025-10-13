ジーノがLPGA上海優勝、勝みなみとのPOを5ホール目で制す
【10月13日 AFP】女子ゴルフ米国ツアー、ビュイックLPGA上海は12日、上海旗忠ゴルフクラブ（パー72）で最終日が行われ、ジーノ・ティティクル（タイ）が勝みなみとのプレーオフ5ホール目を制し、優勝を果たした。
ジーノは14番から3連続バーディーを奪うと、さらに17番でイーグルパットを沈め、この日首位から出て一時4打差をつけていた勝に追いついた。
ジーノは9アンダー「63」、勝は7アンダー「65」でホールアウトし、ともに通算24アンダーで並んだ。
迎えたプレーオフでは両者ともにパーセーブを続けたが、5ホール目となったパー4の10番で勝のアプローチが短くなると、ジーノはバーディーパットを沈めて勝利を収めた。
ジーノはみずほアメリカズ・オープンに続いて2025年の2勝目を飾り、ツアー通算では6勝目となった。
今年6人目となる日本人選手の優勝を逃した勝は「もちろん、優勝できなかったのは残念だけど、一週間を通して安定したプレーができたことに本当に満足している」とし、「素晴らしい経験だった。きっとまたこういうチャンスがあると思う」と述べた。(c)AFP