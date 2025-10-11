【10月11日 AFP】15歳の少女をレイプ・殺害した罪で死刑判決を受けた男が10日、インディアナ州で薬物注射による死刑を執行された。

ロイ・リー・ワード死刑囚（53）は2001年、当時15歳だったステイシー・ペインさんをその自宅でレイプ・殺害した。

ペインさんは何度も刺され、襲われた数時間後に死亡した。

ワード死刑囚は現場でナイフを握ったままの状態で逮捕され、2002年に死刑を言い渡された。

インディアナ州矯正局によると、死刑執行はミシガンシティの州立刑務所で午前0時すぎに執行された。

インディアナ州で致死性の薬物の入手困難となり15年間中断されていた死刑執行が昨年再開されて以来、3人目の死刑執行となった。

ワード死刑囚の最後の食事は、ハンバーガー、牛脂注入加工肉、フライドポテト、エビ、スティックパンだった。

米国では今年、35件の死刑が執行された。

執行件数が最も多いのはフロリダ州で13件。次いでサウスカロライナ州とテキサス州、アラバマ州がそれぞれ4件となっている。

今年執行された死刑のうち、28件は薬物注射、2件は銃殺、4件は窒素吸入（窒素ガスをフェースマスクに注入して死刑囚を窒息死させる方法）により執行された。

窒素吸入による死刑執行は、国連の専門家によって残虐かつ非人道的だと非難されている。

死刑は全米50州のうち23州で廃止、カリフォルニア、オレゴン、ペンシルベニアの3州では執行が一時停止されている。

ドナルド・トランプ大統領は死刑を支持しており、就任初日に「特に凶悪な犯罪」に対する死刑適用の拡大を求めた。(c)AFP