【10月13日 CGTN Japanese】米CNNが現地時間10月6日に放送した人気報道番組「ファリード・ザカリアGPS」では、司会者を務める著名ジャーナリストのファリード・ザカリア氏が、「中国は成長を加速させているのに対し、米国は停滞しており前進がない」と述べ、米国政府の状態を皮肉込めて紹介しました。

ザカリア氏は同番組の中で、「米国の同盟国やライバルが一連の関税攻勢や外交上の屈辱への対応に精一杯努力している間に、中国は政策の連続性と安定性、さらに言行一致の大国としてのイメージを全世界にアピールしている」と述べました。

ザカリア氏はまた、「中国はすでに、数多くの科学技術分野でリードしている。グリーン技術の面では、太陽光発電から電気自動車まで、圧倒的な主導的地位にある。これに対して米国では、基礎科学の研究費用が大幅に削減されたり、連邦政府機関が一時閉鎖されたさなかに、大統領と国防長官は数百人以上もの将官を招集して、外見を問題視する持論を展開したり、『目覚めたイデオロギーとの戦い』などの講義を行ったりする」と皮肉りました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

