【10月10日 CNS】近年、ますます多くの中国の若者が学びの「触手」を異国の地に伸ばしている。エジプト、タイ、アフリカなどでは、数十元（数百円）の高コストパフォーマンスな趣味の講座が、中国の若者たちが新しいスキルを学び、生活体験を豊かにする人気の選択肢となっている。

タイでは、数十元から数百元（数千円）でムエタイやタイ料理、伝統的な手工芸や刺繍、ラテアートなどの多彩なコースに参加することができる。さらに、タイ式マッサージを学ぶことも可能だ。

「タイでマッサージを体験するなら、直接マッサージを学んだ方がいい」と語るのは、運動療法に興味がある孫島さん（Sun Dao仮名）。タイに渡り、マッサージ学校に参加した。7時間のコースで約265元（約5666円）を支払い、彼女は「コースは75のステップがあり、最初に説明を受けた後、お互いに練習します。先生がエネルギーラインの見つけ方や異なるマッサージ手法を教えてくれ、私たちは終了後、1時間にわたる伝統的なタイ式マッサージを独立して行えるようになった」と話している。

このように精密に設計されたローカライズされた体験は、地元のユニークな生活様式や文化を実感することができ、中国の人びとにとって大きな魅力となっている。

タイのチェンマイにある寺院・ワット・チェーディールワン近くでは、観光客が欧風とタイ風が融合した100年の歴史を持つ家を訪れた後、ドリームキャッチャーやランナー紙のランタンを作ることができる。DIY装飾品だけでなく、タイ特有のハーブボール作りも学べる。コース終了後、参加者はジンジャー、レモングラス、シトロネラなどの香りがする「作品」を家に持ち帰り、必要なときに蒸して体に温湿布として使うことができ、疲れや痛みを和らげることができる。

エジプトに目を向けると、乾燥した少雨の地で多くの中国人スキー愛好者が集まっていることに驚くかもしれない。

カイロ郊外の室内スキー場では、320エジプトポンド（約1026円）の回数券、1000エジプトポンド（約3207円）の月間パスを購入することができ、これにはスキーの装備一式も含まれており、非常にコストパフォーマンスが高い。多くの人が「中国の有名スキーリゾート・張家口（Zhangjiakou）のスキー場で1回滑る費用で、エジプトでは1か月滑れる」と驚いている。初心者であれば、専門のインストラクターをつけて教わることもでき、グループレッスンは1回20元（約427円）と非常に安価だ。

エジプトでスキーやダイビング、テニスなどを学んだ佐伊さん（Zuo Yi、仮名）は、「スキー場で7日間過ごし、スノーボード技術が明らかに向上した。さらに、スキー板も学んだ」と話している。

エジプトはまた、多くの中国人若者を引き寄せており、ダイビングを学びに来る人びとも増えている。エジプトでは278元（約5944円）のダイビングコースで、ホテル送迎やランチ、15分間の深海体験が含まれている。中国海南島では、ダイビングの資格証を取得するには約3000元（約6万4144円）かかるが、エジプトでは50～60%割引で、オープンウォーターダイバーやアドバンスオープンウォーターダイバーなどのダイビング証を取得でき、魅力的な価格だ。

アフリカでは、手頃な価格で特徴的な歌舞のコースがさらに魅力的だ。

Afro（アフリカ特有のダンス）コースを4回セットで購入すれば、たった230元（約4917円）で済む。滞在が長ければ、月間パスも購入可能だ。体験後、陸水さん（Lu Shui、仮名）は「月間パスは400元（約8552円）ほどで、1回のレッスンが10数元で、正統なアフリカンダンスの雰囲気を楽しめた。私の手足は不器用だったが、非常に楽しめた」と話している。

上海市から来た田甜（Tian Tian）さんは、娘と一緒にアフリカの音楽学校でドラムを学んだ。「上海ではドラムを学ぼうとしたが、良い先生に出会えず、家で練習すると騒音が問題になり、結局断念した。アフリカではイタリアから来た素晴らしい先生に出会い、山の中にある自由に叩ける音楽室で学び、学費も上海よりずっと安かった」と彼女は満足そうに語っている。

ドラムに加えて、田甜さんは娘たちにテニス、テコンドー、ゴルフ、チェス、ダンス、ヨガなどさまざまなコースを手配したが、1回あたり30元（約641円）から50元（約1069円）の間で、非常にお手頃だった。彼女と多くの「同行者」の選択は、現代中国の若者たちがどんどん異なる生活体験に挑戦し、積極的に行動する風潮を示している。(c)CNS/JCM/AFPBB News

