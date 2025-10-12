【10月12日 CGTN Japanese】今回のパレスチナ・イスラエル紛争は10月7日時点で2年間継続しており、ガザ地区の人々に深い苦難をもたらしています。

ガザ地区保健当局が10月7日に発表したデータによると、新たなパレスチナ・イスラエル紛争が勃発してから2年間で、イスラエルのガザ地区における軍事行動により6万7173人のパレスチナ人が死亡し、うち子ども2万179人、女性1万427人、高齢者4813人が含まれています。ガザ地区保健当局が性別と年齢層別の死者総数を公表するのは、今回が初めてです。

ガザ地区保健当局が同日に発表したデータによると、イスラエルのガザ地区での軍事行動により、2年間で16万9000人以上のパレスチナ人が負傷したことも明らかになりました。

同保健当局の声明は、イスラエル軍の病院攻撃により、ガザ地区にある38病院のうち25病院が運営を停止し、残り13病院は極めて困難な条件下で一部運営を続けているとしました。また、同地区にある157カ所の初級保健センターのうち、103カ所がイスラエル軍に破壊され、運営できなくなっているとのことです。

声明によると、ガザ地区の病院のベッド使用率は今年9月末時点で225%に達し、入院者数は依然として増加しているとのことです。保健当局の最新データによると、イスラエル軍の軍事行動によりガザ地区の医療関係者1701人が死亡しました。

同保健当局はさらに、この2年間で飢餓や栄養失調により460人が死亡し、うち154人は子どもで、5万1000人以上の5歳未満の子どもが現在、深刻な栄養失調に陥っていることを明らかにしました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

