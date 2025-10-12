【10月12日 CGTN Japanese】2025年世界ドローンサッカー選手権大会のテスト試合が10月8日、上海市内にある上海市科技スポーツ管理センターで開幕しました。

同選手権大会は11月15～18日に上海スタジアムで開催され、世界17の国と地域から約40のトップチームが集結し、熱戦を繰り広げます。

同選手権大会は国際航空連盟（FAI）に承認されたA級試合であり、上海が31年ぶりに開催するFAI傘下の単一種目で最高レベルの試合でもあります。大会はドローン技術と従来のサッカー試合を融合し、参加者は特別に設計されたドローンを操縦しながら、リアルタイムの5対5または3対3のチーム対抗形式で進められます。ドローンなどの航空機による精密な飛行機能とスポーツ競技のチームワークや戦術連携を再現し、おしゃれで観賞性の高いスポーツ競技です。

今大会では、F9A-AとF9A-Bの競技種目が設けられています。中国、韓国、日本、フランスなど17の国と地区から40以上のトップチームが参加します。中国はホスト国として、二つの種目に出場します。

大会期間中、上海ではドローンサッカーに関連する一連の豊かで多彩なイベントも開催される予定です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

