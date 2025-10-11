【10月11日 CGTN Japanese】EU（欧州連合）統計局が10月6日に発表したデータによると、2024年にEUが輸入した電気自動車（EV）の総額は152億ユーロ（約2兆7000億円）で、このうち半数以上は中国からだったということです。

2024年、EUが輸入した自動車のうち、EVが16％、プラグインハイブリッド車（PHEV）が6％、非プラグインのハイブリッド車（HEV）が21％で、あわせて全体の43％に達しました。輸入総額は424億ユーロ（約7兆5000億円）でした。

2024年にEUが輸入したEVを国・地域別に見ると、中国からが55％と最も多く、続いて韓国からが16％、日本からが9％、米国からが9％、英国からが7％、その他の国と地域からが4％となっています。

また、2024年のEU域内で生産された自動車は1210万台で、このうちEVは13％を占めました。自動車の総生産額は3220億ユーロ（約57兆円）で、EVの総生産額は570億ユーロ（約10兆円）でした。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

