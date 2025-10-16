【10月16日 People’s Daily】夏の日、山西省（Shanxi）朔州市（Shuozhou）にある「応県木塔（別名：仏宮寺釈迦塔）景勝地」で、観光客たちが古い歴史の木造の塔を眺めていた。その時、「ダッダッダ」という音をたてながら、銀白色のロボット犬が階段をのぼり、塔の中へと入っていった。このロボット犬は、ミリ単位の精度で文化財のスキャン作業を実行するのだ。この光景に、多くの観光客が足を止めて見入っていた。

「応県木塔」は1056年に建立され、現存する中国最古の完全木造の楼閣式建築物である。風雨に晒され塔身が傾いたため、保護の強化が求められていた。従来の人手による測量では精度不足や接触による損傷といった問題があったため、近年、地元政府と清華大学（Tsinghua University）建築学院のチームは「スマート応県木塔」などの共同プロジェクトを展開している。

ロボット犬を利用した文化財保護作業は、このプロジェクトの重要な要素だ。機械の足が地面をしっかりと踏みしめ、頭部に搭載したカメラが回転を始める。3D視覚システムが頭上にある藻井（Zaojing、ドーム型の天井）の彫刻の細かな紋様を捉え、センサーアレイが光と影の中で点滅する。ロボット犬の作業が始まったのだ。

「我々の頭上にある藻井（ドーム型の天井）は地面から数メートルも離れており、手作業でデータを収集すると多くの時間と労力を要する。それが今では、ロボット犬による補助採集で、より正確かつ効率的にデータが収集できる」、ロボット犬の生みの親・聯想研究院（Lenovo Research）ロボット研究室のアーキテクト・邢春斉（Xing Chunqi）氏はこう語った。

このロボット犬は、中国のパソコンメーカー大手「聯想集団（レノボグループ、Lenovo）」が開発したもので、深層学習アルゴリズム、マルチモーダルセンシングシステム、バイオニック運動制御などの先端技術を集積している。同集団は清華大学ならびに「故宮博物院文化遺産連合研究センター」と協力して、ロボット犬を「応県木塔」の保護に応用している。

「我々は2D画像イメージングと3D復元を用いている。例えば、柱の写真を4枚撮影し、その後AI（人工知能）学習トレーニングを通じて全方向からの復元を行う」、邢氏はこう説明する。

現在、清華大学チームはロボット犬を利用して、応県木塔の天井構造の高精度3Dデジタルモデリングを完了し、木塔のデータの深層分析や保存研究計画の策定に包括的な支援を提供している。



将来は、ロボット犬が巡回警備する光景が現実のものとなる見込みだ。邢氏は「古建築物の保護において、防火と防腐は極めて重要だ」と指摘する。ロボット犬はデュアルイメージングシステムを搭載しており、火の元をリアルタイムで監視し、一定温度を超えると自動的に警報を発するという。「ロボット犬は、見た目は小さいが、内部に2台の小型コンピューターを搭載している。巡回中に異常を発見すると、ホスト機に送信することができる。また一部の機種では、機体自体で演算処理を行い、情報を識別した後、素早く判断を下すことも可能だ」、邢氏はロボット犬の優秀さをこう強調した。

さらに、ロボット犬は、古建築の「健康診断」も可能だ。2台のロボット犬が連携し、搭載されたX線イメージング装置で、木造内部の腐朽度合いやひび割れの程度を検査するのだ。邢氏は「1台がX線を発射し、もう1台が受信するため、人の操作による被曝の影響を回避できる。時系列分析を通じて過去のスキャンデータを比較対照できるシステムで、木材の変形や漆層の剥落など微細な変化を自動的にマーキングすることもできる」と説明する。

近年、当地では「応県木塔」のデジタル保護が継続的に進められている。木塔の傍らにあるデジタル展示ホールでは、観光客がVR（仮想現実）機器を通じて、塔が建設された時代の建設現場へと「タイムスリップ」している。

「応県木塔管理保護センター」の程暁莉（Cheng Xiaoli）副主任は「ここでは技術手段を用いて、バーチャル空間に『木塔のデジタルツイン』を構築し、木塔に登るシミュレーションで観光客の見学体験をより素晴らしいものにしている」と紹介した。

「現時点で、ロボット犬はまだ日常的に応用される段階には至っていない。しかし近い将来、ロボット犬などの新技術が文化財保護の分野で大いに活躍することが期待できる」、程氏はこのように予想している。(c)People’s Daily /AFPBB News

