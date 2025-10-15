【10月15日 People’s Daily】新疆ウイグル自治区（Xinjiang Uighur Autonomous Region）カラマイ市（Karamay）の「クラウドコンピューティング産業パーク」にある「炭和水冷データセンター（低炭素型水冷データセンター）」のサーバールームに入ると、目に飛び込んでくる光景がある。

そこには空調設備がなく、稼働中のずらりと並んだ演算サーバーは、まるで「水」の中に浸かっているように見える。

「カラマイカーボンニュートラルネットワークテクノロジーの金謙（Jin Qian）総経理の話によれば、水のように見えるのは、実は水ではなく、絶縁特性を持つ特殊な油液で、サーバーの冷却、放熱を行っているという。

データセンターは電力消費量が大きくエネルギー消費も高く、稼働時に大量の熱を発生させる。同社が採用する「浸漬式液体冷却」は、風冷式冷却に比べて冷却効果が高く、全体のエネルギー消費量は従来型のデータセンターのわずか6分の1で、これは標準炭換算で年間数万トンのカーボン排出量を削減することに相当する。

さらに、データセンターで発生した排熱を回収すれば、オフィス区域や周辺施設にクリーンな熱エネルギーを供給することも可能だ。昨年末までに、同社は3600P（1Pは約每秒1000兆回の演算速度に相当）の推論演算クラスターを構築済みで、今年はさらに多くの国産チップを用いた推論計算デバイスの導入を計画し、規模の拡大を図る方針である。

近年、中国の人工知能産業は急速に発展し、それに伴って大量の演算需要が生まれている。この機会を捉え積極的に誘致活動を行う新疆は、独自の立地条件と資源に恵まれていることから、次第に演算能力投資の新たな「注目の地」となっている。

金氏は「カラマイ市の北西部は風力資源が豊富で、年間利用可能日照時間は約1500時間に達し、大規模な風力発電や太陽光発電基地を建設するための優れた条件が備わっている。これは演算センターに対し、安定した、低コストの、信頼性の高いグリーン電力の持続的な供給を可能にしている」と紹介した。

金氏は「グリーン電力資源が豊富なことに加え、この地の気候条件も省エネルギー・消費削減に有利だ。ここは乾燥して雨が少ない。年平均降雨量は少なく、冬は長く寒く、最低気温は摂氏マイナス40.5度になる。データセンターがここに『立地』するのは、『天然の冷蔵庫に住む』ようなもので、省エネルギー効率が大幅に向上する」と補足説明した。



かつての「ゴビ沙漠の石油都市」は、今では「演算能力の新都市」へと変貌を遂げている。2024年「中国移動（チャイナモバイル、China Mobile）（カラマイ）クラウドコンピューティング・インテリジェント計算センター」「シルクロード新雲グリーン計算センター」など、一連のデータセンター事業が相次いでカラマイで稼働を開始した。24年末までに、現地の「クラウドコンピューティング産業パーク」に構築された累計計算規模は1万7000Pを超え、その80%が中国の東部地域さらには海外の企業にサービスを提供している。

カラマイ市発展改革委員会の鄭直（Zheng Zhi）副主任は「我々はインテリジェントコンピューティングパワーの健全な発展を加速させ、その規模が10万Pを突破するよう全力を尽くす」と述べている。



昌吉回族自治州（Changji Hui Autonomous Prefecture）では、計算能力集積区域の建設が加速しており、「第15次五か年計画」期間中に1万Pの計算能力規模を新たに追加する計画だ。トルファン市（Turpan）では、新疆初の「量子と従来型演算を融合したハイブリッド型コンピューティング」のモデル事業が着工し、将来は量子コンピューティング研究、アルゴリズム最適化およびデータ処理を支援する予定である。

また、アルタイ市（Altay）では、25億元（約524億円）を投資したグリーン低炭素インテリジェント計算センター事業の建設が急ピッチで進められており、AI大規模モデルの訓練、推論、産業クラウドプラットフォームなどにサービスを提供する見込みだ。現在、新疆各地では「東数西算」（東部のデータを西部で処理）という発展の機会を捉え、自身の資源の優位性を活用して、コンピューティングリソースの配置を進めている。

現在、新疆の電源総設備容量は2億100万キロワットに達し、全国で第5位だ。そのうち「新エネルギー設備容量」は1億1200万キロワットを突破し、電源総設備容量の55.72%を占めている。ウルムチ、ハミ（Hami）、昌吉などでは、すでに1000万キロワット級の新エネルギー基地が完成し、コンピューティング企業に豊富なグリーン電力資源を提供できる。グリーン電力でコンピューティング能力を強化するという点で、新疆はまだ巨大な発展の余地を有している。(c)People’s Daily /AFPBB News

