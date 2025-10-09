【10月9日 CGTN Japanese】中国の新エネルギー車（NEV）新興メーカー各社が書き入れ時となる9月の納車台数で好成績を収めました。中でも注目を集めたのが零跑汽車です。9月の納車台数は6万6657台に達し、同社として初めて月間6万台の大台を突破しました。前年同月比で約97%増、前月比でも16%超の成長となり、中国のNEV新興メーカーとして過去最高の月間記録を更新しました。

零跑は9月25日に累計生産100万台を達成し、理想汽車に続く新興メーカー2社目の「ミリオンメーカー」となりました。創業者で最高経営責任者（CEO）の朱江明氏は6万台突破について、「これは零跑の新たなマイルストーンであり、同時に中国NEV新興メーカー全体の記録を刷新するものだ」と強調しました。同社は9月にミュンヘン国際モーターショーで戦略車「Lafa5」を発表するなど、海外展開と製品多様化も進めています。さらに10月には旗艦技術プラットフォームと新型車「D19」を世界初公開する予定です。

また、小鵬汽車は前年同月比95%増の4万1581台で、初の月間4万台超えを実現しました。小米汽車も初めて4万台を超え、前月の3万台突破からわずか1カ月でこの飛躍を実現しました。蔚来汽車は3万4749台と、前年同月比で64%増加しています。一方、理想汽車は3万3951台にとどまり、前年同月比では減少したものの前月比では19%の伸びを示しました。同社は20万元（約400万円）以上のSUV市場で強さを保っているということです。

今回の零跑の月間6万台突破は、新興メーカーの競争が激化する中でもブランド力と製品力を裏付ける成果となり、同社が今後の市場拡大において重要な役割を担う可能性を示しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

