【10月9日 CGTN Japanese】10月2日、第18回中国国際マンガフェスティバル（CICF）が中国南部の広東省広州市で開幕しました。会期は5日までです。中国最大規模のマンガフェスティバルであるCICFの今回のテーマは「新たな質のアニメーション 中国を解読」で、展示面積は前回より25％増となり、8万平方メートルを超えています。

今年のCICFは前回にひきつづき、アジアゲームフェスティバル（AGF）との合同開催です。中国、米国、日本などから1000社もの世界トップブランドが参加し、7000点以上のIP関連商品が出品されています。また、初めて香港館が設けられました。初日の来場者数は10万人を超え、これまで同様に中国最大規模のアニメ・ゲームイベントとなっています。

同日、CICFのメインイベントである「中国アニメ・マンガ金龍賞」は2026年から2028年までの3年間で合計3000万元（約6億3000万円）を投資し、ブランドのアップグレードと国際化を推進することを正式に発表。世界の大学生を対象に作品募集を行う方針を示しました。

組織委員会はまた、世界500校以上の高等教育機関と協力し、世界的な大学アニメ人材育成連盟を設立し、カリキュラムの共同構築、共同テーマのコンテスト、アニメ制作奨学金、メンター制度やリソースの共有などを推進し、中国から海外への留学、海外から中国への留学、さらに国際交換留学プログラムを積極的に展開する方針を示しました。

さらに、世界の業界や資本と連携し、国際的なアニメー制作の成果活用ルートを構築。受賞した学生に対して、「金龍賞国際巡回展での発表」「業界とのマッチング」「国内外での研修・制作」「出版・発行サポート」などの機会を提供していく予定です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

