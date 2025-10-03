この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月3日 AFP】英マンチェスター北部にあるシナゴーグ（ユダヤ教の会堂）で2日、男が車で突っ込み、刃物で2人を殺害して3人が負傷した襲撃事件について、英当局は「テロ事件」と認定した。2日はユダヤ教の最も神聖な祭日「ヨム・キプール」にあたる。

容疑者は警察に射殺され、その後シリア系英国人と特定された。

「爆発物のように見えるベスト」を容疑者は着用していたが、大マンチェスター警察は同日夜、それが機能しない偽物だったと明らかにした。

また当局によると、事件発生から数時間後には、マンチェスター市内で「30代の男2人と60代の女1人」を「テロ行為の実行、準備、扇動の容疑」で拘束したという。

当局の発表によると、亡くなったのはユダヤ人男性2人で、他に3人が重傷で入院している。

イングランド・プレミアリーグに在籍する二つのサッカークラブや産業史で知られるマンチェスターには、英国最大級のユダヤ人コミュニティーがあり、ユダヤ人政策研究所の調べによると2021年時点では2万8000人が住んでいる。

現場となったシナゴーグは静かな住宅街の中にあり、警察の規制線の周囲には多くの地元住民が集まり、悲しげな様子を見せていた。

マンチェスターでは死亡者が出るテロ事件が過去にも発生しており、2017年には米歌手アリアナ・グランデさんのコンサート終了後に、会場で自爆装置を爆発させる事件が発生して22人が死亡、数百人が負傷している。(c)AFP