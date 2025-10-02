この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【10月2日 AFP】英マンチェスター北部のシナゴーグ（ユダヤ教の会堂）で2日、男が車で突っ込み、刃物で襲撃する事件があり、2人が死亡、3人が負傷した。容疑者の男は現場で警察官に撃たれた。警察が発表した。2日はユダヤ教の最も神聖な祭日「ヨム・キプール」にあたる。

地元警察によると、事件はクラムソール地区の「ヒートンパーク・ヘブライ・コングリゲーション・シナゴーグ」の外で発生し、午前9時31分（日本時間午後5時31分）に通報を受けた。警察はX（旧ツイッター）で、救急隊員が「車両突入と刃物による襲撃での負傷者を治療している」と明らかにした。

また、所持品に不審物があったため、爆発物処理班が出動したという。負傷した3人は重傷とされる。

容疑者については死亡しているとみられるが、現時点では警察による確認ができていない。

事件の発生を受け、訪問先のデンマークから帰国を早めることを決めたキア・スターマー首相は「この攻撃に強い憤りを覚える」と述べ、「ユダヤ教の最も神聖な日に発生したことは、さらに忌まわしい」と語った。

マンチェスターのアンディ・バーナム市長はBBCに対し、市が「重大な事件」に対応していると述べる一方、「差し迫った危険は収まったようだ」とした。また「SNSでの憶測による書き込みは控えるように」と呼びかけ、地域のユダヤ人コミュニティーの不安をあおらないよう求めた。(c)AFP