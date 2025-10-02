【10月2日 CNS】都市発展において、都市同士が連携して競い合う時代が到来している。

このほど、山東省（Shandong）青島市（Qingdao）の党政考察団が濰坊市（Weifang）を訪れ、両市は「青島・濰坊同城化発展を加速させるための協力座談会」を開き、両地の緊密なつながりと協力の深化を進め、青島都市圏の建設を加速し、山東半島都市群の新たな強みを築くために強力な原動力を注ぎ込むことを確認した。

この動きは、青島都市圏建設が実質的な一歩を踏み出した重要なシグナルと受け止められている。

7月に開かれた中央都市工作会議の重点任務の一つは、都市が人口や経済・社会発展を総合的に受け入れる力を高め、組織的でネットワーク型の現代的な都市群・都市圏を発展させることだった。

これまでの都市間競争は、単一の中心都市を大きく強く育てることに焦点が当てられてきた。いわゆる「強省都」や「副中心都市」という構図がその典型である。

しかし中央が方針を定めたいま、誰が先に動くかが新たな競争の主導権を握るカギとなる。

8月28日に発表された「都市の高品質発展を推進するための中共中央・国務院の意見」では、現代的な都市体系の最適化を打ち出し、その第一に「都市群の一体化と都市圏の同城化発展を着実に推進すること」が掲げられた。

2023年10月に国家が承認した「青島都市圏発展計画」には、青島と濰坊の同城化を推進し、都市機能を全面的に接続することが明記されている。

この計画は、国家が承認した13番目の都市圏であり、山東省では初の国家級都市圏である。同時に、省都以外の都市を中心とした数少ない国家級都市圏の一つでもある。

青島都市圏の範囲は、青島市全域、濰坊市の諸城市と高密市、日照市東港区、煙台市（Yantai）の莱陽市・莱州市・海陽市を含み、合計で4市16県（市・区）、総面積は2万1500平方キロに及ぶ。

注目すべきは、青島都市圏が国家級都市圏に昇格したものの、南方の主要都市圏と比べると、経済規模、人口規模、地域連携の度合いにおいて依然として大きな差がある点だ。

青島は核心都市としての力がまだ十分ではなく、周辺地域を引っ張る力も弱い。また、周辺都市と青島の結びつきも十分に強くはない。

このような背景のもと、青島・潍坊の同城化は青島都市圏建設の突破口と位置づけられている。青島は核心都市として、周辺都市を積極的に支援し、機能の補完、産業の協調、インフラの連結を通じて、都市圏全体をより大きく、より強くしていく必要がある。

都市の格から見ると、青島は計画単列市で副省級都市、濰坊は一般の地級市である。2024年のGDPは青島が1兆6700億元（約34兆5042億円）、潍坊が8203億2000万元（約16兆9487億円）で、省内ではそれぞれ1位と4位に位置する。青島の経済規模は潍坊の約2倍だ。2024年の常住人口は青島が1044万2500人、濰坊が931万9900人で、合わせてほぼ2000万人に達する。

経済規模の差と人口の規模は、協同発展の可能性を示すと同時に、青島が率先して潍坊を引っ張る必要性をも意味している。

青島にとって、濰坊との同城化を進めることは、単なる地域協調の要請にとどまらず、自らの都市格を高めるための必然の選択でもある。地理的に見ても、青島から西へ100キロ余りのところに潍坊があり、交通も便利で、産業の補完性も高い。現代農業、先端製造業、海洋経済などの分野で相互補完的な発展を進める余地は大きい。

濰坊にとっても、青島の波及効果を活かすことで、産業移転を受け入れ、人材を集め、都市格を高めて飛躍的な発展を遂げることができる。特に経済規模が1兆元（約20兆6612億円）に迫る中で、同城化のチャンスを利用して青島都市圏に組み込まれることは、極めて重要な戦略的選択だ。

もっとも、青島と潍坊の同城化は一朝一夕に成し遂げられるものではなく、行政上の壁を打破し、効果的な調整メカニズムを構築する必要がある。計画の整合、政策協調、産業連携、公共サービスの共有などで実質的な突破を図らなければならない。

いま、青島と濰坊の同城化は「加速キー」が押された。中央の政策方針があり、省レベルの支援があり、両市の協力意欲もある。青島都市圏建設は新たな局面を迎えるだろう。

今後、青島が真に「兄貴分」としての役割を果たし、「弟分」とともに発展していけるかどうか、期待が寄せられている。(c)CNS-三里河中国経済観察/JCM/AFPBB News

