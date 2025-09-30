【9月30日 AFP】半年前に購入し、コートのポケットに入れっぱなしになっていた宝くじを見つけたドイツの男性が、当選を確認して1530万ユーロ（約27億円）を手に入れた。宝くじを主催する「Lotto Hessen」が29日、明らかにした。

当選者はフランクフルト周辺在住の男性。ポスターで当選者に名乗り出るよう呼びかけるキャンペーンも行われていたが、男性は自身が本人だとは考えもしなかったという。

しかし、季節が進んで肌寒くなってきたため、男性は3月以来着ていなかったジャケットを手に取り、ポケットのチケットに気が付いた。

「週末になってようやく、ジャケットの内ポケットに折りたたまれていたチケットを見つけた」と男性はLotto Hessenに語った。

「携帯電話で番号を確認し、当選金額を見たときは大きなショックを受けた。幸い座っていたので、腰を抜かさずに済んだ」と当選が判明した瞬間を振り返った。

男性は当選者を探すキャンペーンについても認識していたという。

「ラジオで聞いて『受け取りに行かないなんて、どれだけ馬鹿なんだ』と思った」と言い、「まさか自分がその当人だとは思いもしなかった」と続けた。

当選金の使い道については、まず新しいリビングルームのソファを買う予定としている他、大部分を子どもたちのために使う計画を妻と共に立てているという。

夫婦は、この当選を誰にも話さないと誓っている。(c)AFP