【10月5日 CGTN Japanese】ビザ免除政策や航空便の再開などを受け、今年の中国国慶節と中秋節の8連休（10月1～8日）期間中、国内外の観光客のクロスボーダー旅行需要は盛んになっています。国家移民管理局の予測によると、8連休の1日平均出入境旅行者は延べ200万人を突破するということです。

海外旅行では、ロシア、日本、韓国、東南アジアなどへの旅行者数が大幅に増加すると予想されています。

また交通運輸部の李揚副部長が中秋節・国慶節連休の交通状況についての説明によると、8連休中の地域を跨ぐ人の移動総数は延べ23億6000万人に達し、1日平均数は約2億9500万人となり、前年同期の延べ2億8600万人の1日平均数より約3.2％増加します。

交通手段別では、マイカーでの移動は延べ18億7000万人に達し、移動全体の約8割を占めると予測されています。連休期間の鉄道輸送は9月29日から10月10日までの12日間実施され、全国の鉄道は延べ2億1900万人の旅客を輸送する見込みで、1日平均約1万3000本の旅客輸送用列車が運行され、1日平均延べ1825万人の旅客を輸送する計画です。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

