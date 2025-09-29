この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月29日 AFP】＜更新＞ベトナム当局は29日、台風20号（アジア名ブアローイ）による死者が11人報告されたと明らかにした。これまでに、建物の屋根が吹き飛ばされ、電柱や木々が倒れる被害も出ている。

地方および国家災害当局によると、29日早朝に北部ニンビン省で台風の影響による竜巻が発生し、少なくとも9人が死亡した。フエ省とタインホア省でもそれぞれ死者が確認されている。行方不明者は約20人に上っている。

台風20号は28日夜遅くにベトナムに上陸し、最大風速は毎秒約36メートルに達した。

当局によると、3省で数千軒の住宅や事業所が損壊または破壊された。

中部クアンチ省の71歳の女性は「強風で屋根が吹き飛ばされ、それが落下してすべてを壊した。頭を覆って隣の家に急いで避難した」と国営トイチェ紙に語った。

行方不明者の中には、28日夜に強風と潮流で船が流され、行方不明になった漁船の9人が含まれると警察が発表した。

空港当局によると、29日には国内の4空港と一部の国道が閉鎖され、180便以上の便が欠航または遅延した。(c)AFP