【10月3日 CGTN Japanese】中国工業情報化部が9月25日に明らかにしたところによると、中国のバイオ製造産業の発展は強靭な勢いを示しており、世界の産業構造において、その競争力は持続的にリードしています。

最新の統計によると、中国のバイオ製造産業の総規模は約1兆元（約21兆円）に達し、発酵生産能力は世界の70%以上を占めており、競争力のあるバイオ製造産業集積地域が数多く成長しています。

工業情報化部消費品司の何亜瓊司長は、「今後新たな成果を応用シーンで先行して試行し、その成果を転化することが最も突破すべき課題だ。各地は地域の実情に合わせたバイオ製造を発展させ、バイオ製造のトップレベルデザインを整え、バイオ製造政策の供給を主要任務として確実に進めていく」と話しました。

産業規模と生産能力の優位性の背景には、技術革新の持続的な推進があります。過去5年間、中国の主要バイオ製造企業の特許出願件数は累計1万3680件、特許取得件数は同9447件に達し、過去の総出願件数に占める割合は52.2%、総取得件数に占める割合は63.8%に上り、技術革新のペースが著しく加速していることが分かります。中国のバイオ製造産業は現在、一部の新興分野で世界をリードしています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

