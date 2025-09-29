この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月29日 AFP】イタリア・ミラノにあるブレラ美術館で28日、今月4日に死去したファッションデザイナー、ジョルジオ・アルマーニ氏の最後のショーが開催された。会場には、ケイト・ブランシェットさん、グレン・クローズさん、リチャード・ギアさんらハリウッドスターが多数出席した。

ショーはもともと、アルマーニブランド50周年の記念イベントの一環として開催が予定されていた。ブレラ美術館では今週、アルマーニの作品120点以上を展示する企画展が開催されている。

ブランシェットさんはAFPに「この瞬間、この雰囲気がすべてを物語っています。今夜はたくさんの思い出があります」と語った。

コレクションは、アルマーニ氏にとって最も重要な場所であるミラノ市と、別荘を所有していた火山島のパンテレリア島にインスパイアされた内容で、クラシックなテーラードスーツと、ニュートラル、グリーン、ブルー、パープルの色合いで光、土、海を思わせるきらびやかなドレスが発表された。

企画展には、映画『アメリカン・ジゴロ』でギアさんが着用したアルマーニのスーツも展示された。この映画でギアさんとアルマーニの名は広く知られるようになった。共演したローレン・ハットンさんもこの日のショーに出席していた。

会場ではこのほか、サミュエル・L・ジャクソンさん、ジェームズ・ノートンさん、トニ・セルヴィッロさん、チャン・ツィイーさんの姿も見られた。映画監督のスパイク・リーさんはAFPに「アルマーニはルネサンスの人だ」と語った。

ショーのフィナーレでは、会場の700人がスタンディングオベーションを送った。姪のシルヴァーナさんと長年のパートナーでありコラボレーターのレオ・デル・オルコ氏が最後に登場して頭を下げた際には、多くの来場者の目に涙が浮かんでいた。(c)AFP